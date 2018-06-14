ريابكوف: المشاكل المحيطة بنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي تحبط جهود نزع السلاح

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن عدم تسوية المشاكل المحيطة بنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي تحبط جهود نزع السلاح، نظرا لأنها تقوض وتهدم الثقة بين الدول.

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف في مؤتمر "50 عاماً منذ افتتاح وتوقيع الاتفاق حول منع انتشار السلاح النووي" الإنجازات ، التحديات والآفاق": "بقاء كل هذه المشاكل غير محلولة وحتى التوجه نحو المزيد من تعقيد بعض منها، يقوض ويهدم الثقة بين الدول ويحبط جميع جهود نزع السلاح".

© Sputnik . Michael Voskresenskiy ريابكوف: موسكو تأمل في استئناف المحادثات مع واشنطن قريبا

ووفقا ل ريباكوف ، فإنه يجب تركيز جهود المجتمع الدولي على حل المشاكل الملحة في مجال الأمن والاستقرار الدولي.

يعقد مؤتمر "50 عاماً منذ افتتاح وتوقيع الاتفاق حول منع انتشار السلاح النووي: إنجازات، التحديات والآفاق" في مبنى وزارة الخارجية الروسية، بمشاركة ممثلي الخارجية الروسية، ونائب السفير الأمريكي إينتوني غودفري، والسفير الأسترالي، بيتر بيش، وممثلي سفارات البرازيل وإيران وسنغافورة، وعدد من الدول الأخرى.