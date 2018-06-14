الملكة إليزابيث وميغان تبدآن أول رحلة ملكية معا

ووفقا لوكالة "رويترز"، سافرت إليزابيث مع ميغان بالقطار الملكي إلى شمال غرب إنجلترا لقضاء يوم حافل بالأنشطة.
وتبدأ الملكة وتصاحبها ميغان، يومها بالافتتاح الرسمي لجسر "ميرسي جيتواي" الذي يمر فوق نهر ميرسي ويعتبر واحدا من أكبر مشروعات البنية التحتية في المملكة المتحدة خلال السنوات الماضية.
ورفع تلاميذ المدارس رايات للترحيب بالملكة وميغان كما رددوا هتافات.
وارتدت ميغان وهي ممثلة أمريكية سابقة ثوبا باللون العاجي، بينما ارتدت إليزابيث ثوبا بلون الليمون الأخضر.
وستفتتحان في مقاطعة تشيشير مسرح "ستوريهاوس" الذي يحتوي على مكتبة ومسرح ومجمع سينمات، كما سيشهدان عرضا راقصا ويستمعان لأغان من طلبة مدارس محلية قبل الغداء.
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