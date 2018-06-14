الملكة إليزابيث وميغان تبدآن أول رحلة ملكية معا

رحبت حشود بوصول ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وميغان دوقة ساسكس، إلى مقاطعة تشيشير الانجليزية، اليوم الخميس، في مستهل أول رحلة ملكية رسمية تجمعهما بدون الأمير هاري حفيد الملكة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، سافرت إليزابيث مع ميغان بالقطار الملكي إلى شمال غرب إنجلترا لقضاء يوم حافل بالأنشطة.

© REUTERS / DAMIR SAGOLJ بعد زواجها من الأمير هاري... خطيب ميغان ماركل السابق يستقبل مفاجأة سارة

وشهدت قلعة وندسور، الشهر الماضي، حفل زفاف أسطوري لهاري وميغان.

وتبدأ الملكة وتصاحبها ميغان، يومها بالافتتاح الرسمي لجسر "ميرسي جيتواي" الذي يمر فوق نهر ميرسي ويعتبر واحدا من أكبر مشروعات البنية التحتية في المملكة المتحدة خلال السنوات الماضية.

ورفع تلاميذ المدارس رايات للترحيب بالملكة وميغان كما رددوا هتافات.

وارتدت ميغان وهي ممثلة أمريكية سابقة ثوبا باللون العاجي، بينما ارتدت إليزابيث ثوبا بلون الليمون الأخضر.

وستفتتحان في مقاطعة تشيشير مسرح "ستوريهاوس" الذي يحتوي على مكتبة ومسرح ومجمع سينمات، كما سيشهدان عرضا راقصا ويستمعان لأغان من طلبة مدارس محلية قبل الغداء.