ماتيس يؤكد لليابان وكوريا الجنوبية الالتزامات التحالفية للولايات المتحدة

أفادت السكرتيرة الصحفية للبنتاغون، دانا وايت، اليوم الجمعة 15 يونيو/حزيران، أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، ناقش مع نظرائه من كوريا الجنوبية واليابان، الوضع في المنطقة ونتائج قمة الولايات المتحدة، كوريا الشمالية في سنغافورة.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في تقرير وايت، بخصوص حديث ماتيس مع نظيره الياباني: "أكدت الولايات المتحدة مجددا على ثبات الالتزامات الدفاعية اتجاه اليابان وعزمها على الحفاظ على الجاهزية القتالية لقواتها في المنطقة، وتعهد الوزيران بمواصلة التعاون الوثيق من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة".

© AFP 2018 / Mandel NGAN ماتيس: استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا حتى القضاء على "داعش" كليا

وأضاف التقرير: "الوزير ماتيس والوزير سون، وزير الدفاع الكوري الجنوبي، ناقشا الدعم المتبادل للجهود الدبلوماسية الجارية، بما في ذلك كيف يمكن العمل معا من أجل تنفيذ تعليمات الرئيس حول المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

وأكد الوزير ماتيس، على متانة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتعهد الجانبان مواصلة التعاون الوثيق من أجل السلام والاستقرار الإقليميين.

يذكر أن لقاءا تاريخيًا كان قد عقد صباح يوم الثلاثاء الماضي، بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في فندق "كابيلا" بجزيرة سينتوس بسنغافورة، ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول، وجها لوجه، بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وقد تخلل مصافحة تاريخية، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وقال ترامب عقب الاجتماع إنه وقع وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ "بسرعة كبيرة". ووصف كيم جونغ أون بدوره، الوثيقة الختامية بأنها "بداية جديدة" في العلاقات بين البلدين ووعد "بتغييرات كبيرة" في المستقبل.

وأفادت الوثيقة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عقب لقائهما التاريخي في سنغافورة، بالتزام كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتّحدة بأمن كوريا الشمالية.