تيم كوك يجبر موظفي "آبل" على العمل واقفين

أجبر الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، مهندسي الشركة على العمل واقفين.

أفادة وكالة " بلومبرغ " أن موظفي الشركة يمكنهم العمل واقفين، وذلك بفضل طاولات خاصة. وأشار كوك إلى أن هذا يؤثر بشكل إيجابي على صحتهم. وقال كوك إن كل مكان عمل في مبنى "آبل بارك" (Apple Park) يحتوي على طاولات خاصة يمكن تنظيم ارتفاعها بسهولة. وفقًا لذلك، يمكن للموظف تغير وضعية الجلوس، خلال اليوم، إلى وضعية الوقوف. كما أكد كوك أن هذا الشيئ يؤثر بشكل إيجابي على الخصر والركبة والصحة بشكل عام.

وقد أقنع كوك الموظفين من خلال استخدامه نصائح من الأطباء، حيث أوصوا بالوقوف بشكل مستمر، خاصة لأولئك الذين يقضون وقتًا طويلاً أمام الكمبيوتر.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه لدى كل مبرمج ومهندس في شركة "آبل" طاولة تم تفصيلها حسب الطلب، ويتراوح سعرها بين 1200 إلى 2500 دولار.