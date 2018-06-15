مصادر أفغانية: مقتل زعيم طالبان الباكستانية في ضربة جوية قرب الحدود

أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأفغانية لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن الملا فضل الله زعيم جماعة طالبان الباكستانية قتل في ضربة جوية أمريكية في أفغانستان قرب الحدود بين البلدين أمس الخميس.

© Sputnik . Ishtiaq Mahsud زعيم طالبان يدعو أمريكا لمفاوضات مباشرة

وقال الجيش الأمريكي في واشنطن، أمس الخميس، إنه نفذ ضربة جوية استهدفت قائدا كبيرا للمتشددين في إقليم كونار. وصرح مسؤول أمريكي بأن هناك اعتقادا بأن الشخص المستهدف هو الملا فضل الله.

ورغم إعلان طالبان هدنة مؤقتة، في بادرة غير معهودة خلال أيام عيد الفطر في رد على خطوة مماثلة من جانب الحكومة الأفغانية، إلا أن زعيم الحركة الملا فضل الله، تجاهل الدعوات من أجل إجراء حوار مباشر مع القادة الأفغان، في تكريس لوجهة نظرها القاضي بأن "حكومة كابول" لا تملك الصلاحية واستقلال القرار في هذا الشأن.

وتعتبر حركة طالبان التنظيم الأبرز بين المجموعات المسلحة التي تقاتل في أفغانستان ضد ما تعتبره "احتلالا عسكريا أميركيا" والقوات الحكومية، ورغم المبادرات والاجتماعات المتلاحقة على مدى 17 عاماً منذ الاجتياح الغربي في سنة 2001 ، إلا أن الأطراف المتنازعة لم تحقق تقدماً في تعزيز عملية السلام وإنهاء الأزمة والصراع الدائر منذ أربعة عقود في هذه البلاد.

وكان الرئيس الأفغاني اقترح، أواخر شهر فبراير/ شباط من العام الجاري، على حركة طالبان عرضاً مغرياً للاعتراف بها كحزب سياسي وإطلاق سراح السجناء وإجراء انتخابات جديدة ومراجعة الدستور مقابل الدخول في حوار غير مشروط معها في محاولة لإنهاء الحرب الجارية، الأمر الذي قوبل بالرفض من طرف طالبان.