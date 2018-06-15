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13:48 15 يونيو/ حزيران 2018
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    المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف

    بيسكوف: نهج الولايات المتحدة لحل المشاكل عبر الحوار يتوافق تماما مع موقف روسيا

    © Sputnik . Sergey Guneyev
    العالم
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    صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن استئناف العلاقات الروسية - الأمريكية، ولكن النهج الذي تبرزه واشنطن حيال الحوار يتوافق مع تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد محمد بن سلمان في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم 2018
    © Sputnik . Alexey Druzhinin
    بيسكوف يشرح إيماءات بوتين للأمير السعودي
    موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين حول فرص استئناف العلاقات الروسية الأمريكية، في ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول روسيا، والتي نقلها عدد من وسائل الإعلام: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، ولكن، بطبيعة الحال، النهج، في حد ذاته، الذي ينص على أنه حتى أخطر المشاكل يجب أن تحل من خلال الحوار، يتوافق تماما مع التأكيد الذي أعلنه مرارا الرئيس بوتين".

     وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت، في وقت سابق، وعلى لسان متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن السلطات النمساوية مستعدة لاستضافة لقاء الزعيمين، الروسي والأمريكي. و بدوره، قال مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحيفة، إن القمة يمكن أن تعقد في فيينا هذا الصيف.

    وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صرح، في أواخر نيسان/أبريل الماضي، بأنه يتبع نهجا "أكثر صرامة" تجاه روسيا، ومع ذلك يؤيد تحسين العلاقات بين البلدين.

    يذكر أن العلاقات الروسية — الأميركية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأميركا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاماً.

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    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, العلاقات الروسية الأمريكية, روسيا, حوار, وكالة سبوتنيك, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, دميتري بيسكوف, موسكو
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