ترامب يعلن إمكانية لقائه مع بوتين في القريب العاجل

فقد رد ترامب على سؤال حول إمكانية جلوسه وبوتين قريبا على طاولة المفاوضات، قائلا: "نستطيع، وقد بدأنا ذلك".
وأكد ترامب على أقواله حول ضرورة إعادة روسيا إلى مجموعة السبع الكبار.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد صرح، يوم 8 حزيران/يوينو، أن الرئيسين بحثا إمكانية اللقاء في مدينة فيينا. كما تم التطرق إلى الموضوع خلال محادثات الرئيس الروسي مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز.
وأشار بيسكوف إلى عدم وجود اتفاقيات محددة أو مناقشات محددة في الوقت الحالي. وأضاف "بهذا الشأن لم يتغير شيء بعد".
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