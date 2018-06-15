توقيع اتفاقية تعاون في مجال علوم الفضاء بين "روسكوسموس" ومركز لأبحاث الفضاء في فرنسا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الجمعة 15 يونيو/حزيران، أنها وقعت اتفاقية مع المركز الوطني الفرنسي للأبحاث الفضائية حول التعاون في مجال علوم الفضاء واستكشاف الفضاء.

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان لـ"روسكوسموس" صدر عقب اجتماع رئيس الوكالة دميتري روغوزين، مع رئيس المركز الوطني الفرنسي للأبحاث الفضائية، جان إيف لو غال: "كانت نتيجة الاجتماع توقيع اتفاقية ذات صلة ستساعد على تطوير العلاقات بين الوكالتين الفضائيتين".

وأضاف البيان، نقلا عن روغوزين، بأن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع آخر لمناقشة "المجالات الواعدة لتطبيق الجهود المتبادلة"، بحسب الشركة.

وأوضحت "روسكوسموس" بأن المجالات الرئيسية، التي ستطرح للتعاون هي دراسة المنظومة الشمسية وفيزياء الشمس وبيئة الأرض وعلوم الحياة وعلوم المواد في ظروف الجاذبية الصغرى والدراسات الفلكية باستخدام المركبات الفضائية.

ويذكر أن الاتفاقية تم التوقيع عليها بمقر السفيرة الفرنسية في موسكو، سيلفي بيرمان.

وأشار البيان، إلى أن التعاون في المجال الفضائي كان ولا يزال من أولويات العلاقات بين روسيا وفرنسا.