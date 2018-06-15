توقيع اتفاقية تعاون في مجال علوم الفضاء بين "روسكوسموس" ومركز لأبحاث الفضاء في فرنسا

وأضاف البيان، نقلا عن روغوزين، بأن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع آخر لمناقشة "المجالات الواعدة لتطبيق الجهود المتبادلة"، بحسب الشركة.
وأوضحت "روسكوسموس" بأن المجالات الرئيسية، التي ستطرح للتعاون هي دراسة المنظومة الشمسية وفيزياء الشمس وبيئة الأرض وعلوم الحياة وعلوم المواد في ظروف الجاذبية الصغرى والدراسات الفلكية باستخدام المركبات الفضائية.
ويذكر أن الاتفاقية تم التوقيع عليها بمقر السفيرة الفرنسية في موسكو، سيلفي بيرمان.
وأشار البيان، إلى أن التعاون في المجال الفضائي كان ولا يزال من أولويات العلاقات بين روسيا وفرنسا.
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