فنزويلا تتهم كولومبيا بإثارة نزاع عسكري

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الجمعة 15 يونيو/ حزيران، نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس بإثارة نزاع عسكري في البلاد.

مكسيكو — سبوتنيك. وقال مادورو على أثير التلفزيون الحكومي: "سانتوس يريد صراعا عسكريا لإفادة الإمبراطورية الأمريكية".

ووفقا رأيه يجب على الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في كولومبيا هذا الأحد، تصحيح " الأخطاء الهائلة التي وقعت أيام (بعهد) سانتوس".

ونصح مادورو الدول الأجنبية بعدم التدخل في شؤون فنزويلا، وقال الرئيس الفنزويلي "لن تقوم أي حكومة أجنبية بغرز أنفها في شؤون البلاد".

يذكر أن مدير قسم جنوب أمريكا في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، كان قد صرح بأن روسيا تعارض فرض عقوبات أحادية الجانب على أية دولة، مشددا أن الجهة الوحيدة التي يمكنها اتخاذ قرارات مماثلة هي مجلس الأمن الدولي.