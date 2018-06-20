دميرتاش: من غير الممكن استئناف عملية التسوية من دون تغيير الحكم في تركيا

اعتبر الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (المناصر للأكراد) ومرشحه للانتخابات الرئاسية التركية، صلاح دميرتاش، أن استئناف عملية التسوية السياسية للمشكلة الكردية غير ممكن من دون تغيير نظام الحكم في تركيا.

© Sputnik . Sarah Noreddine قيادي كردي يكشف شرط انضمام الأكراد لأي تحالف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

سبوتنيك . وقال دميرتاش، المعتقل منذ أكثر من عام ونصف في سجن أدرنة إنه، "من غير الممكن أن تظهر حكومة حزب العدالة والتنمية إرادة وقوة لحل المشكلة الكردية بطرق سلمية في هذه المرحلة بسبب تحالفاتها واتفاقاتها العلنية والسرية".

وأضاف دميرتاش، في تصرح أدلى به خطيا لوكالة "سبوتنيك" ومرره عبر محاميه، "لذا من غير الممكن استئناف عملية التسوية من دون تغيير الحكم".

وأوضح "هدفنا الوصول إلى السلطة وحل جميع المشاكل بما فيها المشكلة الكردية في إطار ديمقراطي".

وتابع "أننا مستعدون لدعم كل من يساهم في احتمال سلام واقعي وصادق".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أطلق في عام 2012 عملية سلمية مع زعيم حزب "العمال الكردستاني"، عبد الله أوغلان، لإنهاء الحركة المسلحة التي يخوضها الحزب، إلا أن عملية التسوية انتهت بعد أن عثرت الشرطة في 22 يوليو/ تموز 2015، على جثتي شرطيين مقتولين بأسلحة نارية في منزلهما بقضاء جيلان بينار التابع لاقليم شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد.