الأطراف المتنازعة في جنوب السودان تتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

أعلن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، توصل الأطراف المتنازعة في جنوب السودان لاتفاق وقف إطلاق النار، ليدخل حيز التنفيذ في أنحاء البلاد خلال 72 ساعة.

الخرطوم — سبوتنيك. وقال أحمد، خلال التوقيع على الاتفاق في القصر الجمهوري بالخرطوم، اليوم الأربعاء 27 يونيو/حزيران: "تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في أنحاء جنوب السودان يدخل حيز التنفيذ خلال 72 ساعة".

© AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة يتوصلان لاتفاق حول بعض النقاط

وأضاف أحمد: "تم الاتفاق على 6 بنود بين حكومة جنوب السودان بقيادة سلفاكير ميارديت ، والحركة الشعبية المعارضة بقيادة رياك مشار، بالإضافة إلى الفصائل المعارضة الأخرى".

وأقامت الأطراف المشاركة في التفاوض، مراسم توقيع الاتفاق، بحضور ميارديت، ومشار، وممثل تحالف قوى المعارضة الأخرى، وممثل مجموعة المعتقلين، وممثل مجموعة الأحزاب المعارضة داخل جنوب السودان.