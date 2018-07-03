إيطاليا تصدر توضيحا بشأن تصريحات "ليبيا ملكنا" المنسوبة لوزيرة الدفاع

علقت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، على التقارير التي قالت إن هناك صراعا خفيا بين إيطاليا وفرنسا من أجل النفوذ، وإن وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، حذرت نظيرتها الفرنسية من ذلك.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن "نص التصريحات التي أدلت بها ترينتا كانت (ليبيا أولوية لإيطاليا وليست ملكية)"، وأشارت إلى أن "إيطاليا أكثر بلد تهتم بتحقيق الاستقرار في ليبيا"، مؤكدة أن "أولئك الذين يهدفون إلى تشويه العلاقة بين البلدين يعملون ليل نهار".

من الواضح ان هؤلاء الذين يهدفون الى تشويه العلاقة بين #إيطاليا و #ليبيا يعملون ليل نهار.

تصريحات وزيرة الدفاع @Eli_Trenta كانت: ليبيا اولوية لإيطاليا و ليست ملكية، وان إيطاليا أكثر بلد اهتماما بتحقيق الاستقرار في ليبيا.

مستمرون في طريقنا مع كل الأطراف لتنفيذ خطة عمل @UNSMILibya — Italy in Libya (@ItalyinLibya) ٣ يوليو ٢٠١٨

ويأتي التوضيح بعد ساعات من نشر تقارير عن الصراع الخفي بين فرنسا وإيطاليا حول ليبيا، إذ ذكرت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، أن وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، حذرت نظيرتها الفرنسية، فلورنس بارلي، على هامش الاجتماع الوزاري بمقر الناتو في بروكسل من التوسع ي ليبيا قائلة: "لنكن واضحين.. القيادة في ليبيا لنا"،

وكانت الصحيفة قالت في تقرير سابق لها، أن ماكرون يسعى إلى الاستحواذ على ثروات الطاقة في المستعمرة الإيطالية السابقة مستغلا الفوضى الليبية والفراغ السياسي الانتقالي الحالي في روما.

وذكرت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية أن مباراة حامية تجرى بين روما وباريس، وأن هذه الأخيرة أطلقت العنان للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لبسط سيطرته على البلاد وممارسة أكبر قدر من الضغوط على حكومة فائز السراج في طرابلس.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن "حفتر يوظف انتصاراته العسكرية لتوسيع دائرة نفوذه وتهديد إيطاليا والاتحاد الأوروبي، بوقف التعاون في ملف الهجرة الحيوي للأوروبيين".

ودعت الصحيفة إلى إرساء تحالف عملي وفعلي بين الولايات المتحدة وإيطاليا لإدارة الوضع في ليبيا والتصدي لسعي فرنسا، توجيه العملية السياسية في البلاد وإزاحة إيطاليا وضرب مصالحها.

وشددت الصحيفة على أن الدور الفرنسي في ليبيا يهدد الأمن القومي الإيطالي نفسه، وأنه رغم نفي ماكرون أية توجهات عدوانية، فإن سياسته تهدف إلى تهميش إيطاليا في مجمل المغرب العربي.

وقالت الوزيرة الإيطالية، إنها "طلبت مساعدة واشنطن للقيام بدور قيادي في إحلال السلام في ليبيا"، وذلك خلال مباحثات كانت أجرتها مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في العاصمة الإيطالية روما الشهر الماضي.

وأوضحت في مقابلة صحفية لمجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية، الأحد، أنها ستزور ليبيا قريبا للقاء القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ولفتت ترينتا إلى أن خطة إجراء انتخابات في ليبيا "ليست أفضل ما يمكن القيام به"، موضحة أن "الولايات المتحدة كانت شاهدة على ما يحدث في العراق عندما تسرع الأمور".

وكان السفير الإيطالي في ليبيا، جوزيبي بيروني، قال في تغريدة على تويتر: "لن تكون هناك نقاط عسكرية ولا عمليات عسكرية من طرفنا في الجنوب. ما نسعى إليه هو مساندة ليبيا في تنفيذ خطتها التي تهدف إلى مراقبة الحدود وبسط الأمن على كامل التراب الليبي".