مبعوث خاص يحمل رسالة من الرئيس الإيراني إلى السبسي

التقى رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، الأربعاء، بقصر قرطاج، صادق حسين جابري أنصاري، المبعوث الخاص للرئيس الإيراني، الذي سلمه رسالة خطية من نظيره الإيراني حسن روحاني.

وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس وإيران، وسبل مزيد دعمها وتطويرها في كافة المجالات، لا سيما منها الاقتصادية والثقافية خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بحسب وكالة تونس للأنباء.

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ونقل أنصاري، خلال اللقاء، تحيات الرئيس الإيراني الحارة لنظيره التونسي وقدم له إيضاحات حول أحدث المستجدات المرتبطة بالاتفاق النووي والخطوات الأمريكية أحادية الجانب في انتهاك هذا الاتفاق الدولي متعدد الأطراف.

كما تطرق اللقاء، إلى تطورات الملف النووي الإيراني، والجهود المبذولة للحفاظ على الاتفاق الدولي في الغرض بما يضمن السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد أهمية الحوار والتفاوض ونبذ الخلافات لإيجاد تسويات سياسية شاملة للأزمات التي تعيشها المنطقة.

و قدم جابري انصاري شرحا حول خطوات الجمهورية الإيرانية لإيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطق، معربا عن رغبة بلاده في توطيد العلاقات والتعاون مع تونس علي مختلف الصعد السياسية والثقافية والاقتصادية.