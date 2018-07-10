تايلاند تعلن رسميا إخراج أطفال الكهف الـ12 ومدربهم (فيديو)

وظل الأطفال محاصرين داخل الكهف لأكثر من أسبوعين، حسب "رويترز".

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Jul 9, 2018 at 2:43pm PDT

وأكدت وحدة القوات الخاصة خروج الأطفال "خرج الاثنا عشر عضوا في فريق وايلد بورز ومدربهم من الكهف وهم بخير".

What an amazing job the divers did rescuing all 12 boys and their coach from the cave system in Thailand. An amazing story of courage and bravery on both sides, I cannot wait to see the block buster movie 🎥 that will be produced, this is certainly Good News that cannot be spun! — Rodney Howard-Browne (@rhowardbrowne) July 10, 2018

ودخل الأطفال إلى كهف "تام لوانغ"، الذي يمتد لسبعة كيلو مترات وعلقوا فيه، استمرت عمليات البحث عن الفتية ومدربهم لمدة 10 أيام وتم العثور عليهم أحياء لكن في حالة ضعف بسبب الجوع.

All 12 boys and coach successfully rescued from Thailand cave https://t.co/UuxS4wDNVX pic.twitter.com/6HXvHqojEG — hypervocal (@hypervocal) July 10, 2018

وعثرت القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية على الفريق بعد عملية بحث دولية شارك فيها 6 فرق من الوحدة البحرية التابعة للقوات الخاصة التي تقوم بعمليات برية وجوية وبحرية، مع 50 غواصا أجنبيا.

To all authorities & volunteers from our country & worldwide in #ThaiCaveRescue operation, you truely are our heroes and Sergeant Saman Gunan, a former Thai Navy SEAL, you will be in our memories forever. #Gratitude #ThamLuang pic.twitter.com/Cdy2Zx8KB8 — CBRE Thailand (@CBREThailand) July 10, 2018

وتوفي غواص سابق في سلاح البحرية، أثناء مشاركته في مهمة إنقاذ الـ 12 صبيا مع مدربهم لكرة القدم، الجمعة 6 يوليو/تموز، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.