ولايتي: أمريكا تريد تقسيم العراق لـ3 مناطق وسوريا لـ5

صرح مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، على أكبر ولايتي، اليوم الجمعة، بأن أمريكا تريد تقسيم العراق لـ3 مناطق وسوريا لـ5.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy ولايتي: إذا خرجت إيران وروسيا الآن من سوريا سيعود الإرهاب للسيطرة

موسكو — سبوتنيك . وقال ولايتي خلال مؤتمر صحفي في منتدى "فالدي": "أميركا تريد تقسيم العراق لـ 3 مناطق وسوريا لـ 5 مناطق".

وأضاف المستشار الإيراني: "لا أتوقع أن يكون هناك منطق لأي كلام قد يتحدثه ترامب خلال لقائه بوتين، فهذا الشخص لا يمكن التوقع بما يقول وما يفعل، وإذا كنا سنعول، نحن نعول على بوتين هذا الشخص الشجاع".

وحول احترام إيران لأمريكا واتصالهم بأمريكا بحسب ما قال ترامب، علق ولايتي قائلا: "مشكلة ترامب أنه يتوهم، وبالوهم لا يمكن إدارة بلده، وأن أميركا متوترة لأن العلاقات بين إيران وروسيا قوية، وإذا كانت أمريكا متوهمة بأننا سنفاوضهم، عليهم أن يعلموا أن هذا الأمر مستحيل".

جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن، يوم 8 أيار/مايو، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال مع إيران.