رئيس الأركان الإسرائيلي يجرى جلسة تقدير للموقف في غزة

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على صفحته الرسمية على "تويتر":
أجرى رئيس الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، جلسة لتقدير الموقف، قبل قليل، في فرقة غزة، بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، ورئيس هيئة العمليات وقائد فرقة غزة، وقادة آخرون.
وأضاف أدرعي بأنه "تم استعراض نشاطات الجبهة وجاهزيتها لتوسيع رقعة الخطوات العملياتية وفق الحاجة".
#عاجل أجرى رئيس الاركان الجنرال غادي #أيزنكوت جلسة لتقدير الموقف قبل قليل في فرقة غزة بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ورئيس هيئة العمليات وقائد فرقة غزة وقادة أخرون.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 14, 2018
لقد تم استعراض نشاطات الجهات وجاهزيتها لتوسيع رقعة الخطوات العملياتية وفق الحاجة. pic.twitter.com/b8MCMQFE9x
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