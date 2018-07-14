رئيس الأركان الإسرائيلي يجرى جلسة تقدير للموقف في غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن رئيس الأركان أجرى جلسة لتقدير الموقف في قطاع غزة، قبل قليل.

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على صفحته الرسمية على "تويتر":

أجرى رئيس الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، جلسة لتقدير الموقف، قبل قليل، في فرقة غزة، بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، ورئيس هيئة العمليات وقائد فرقة غزة، وقادة آخرون.

وأضاف أدرعي بأنه "تم استعراض نشاطات الجبهة وجاهزيتها لتوسيع رقعة الخطوات العملياتية وفق الحاجة".