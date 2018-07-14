شرط إسرائيلي لوقف العدوان على غزة

اشترطت إسرائيل لوقف العملية العسكرية الموسعة في قطاع غزة التوقف عن إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة.

كتبت القناة العاشرة الإسرائيلية على لسان ضابط بارز عبر "تويتر":

إسرائيل أبلغت حماس عبر وساطة مصرية ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط شرطها لوقف العدوان، والممثل في وقف بالونات الهيليوم والطائرات الورقية.

פקיד ישראלי בכיר: ישראל הבהירה לחמאס באמצעות מצרים ושליח האו"ם כי היא דורשת שכל הפסקת אש תכלול גם את שילוח העפיפונים והבלונים @BarakRavid — חדשות עשר (@news10) July 14, 2018

يشار إلى أن نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، يحاول التوسط لدى الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، لوقف التصعيد في غزة.

في وقت ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم، بأن الأجهزة الاستخباراتية المصرية تحاول التوسط لدى الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، لوقف العمليات العسكرية التي اندلعت، منذ فجر اليوم.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وروحي مشتهي، عضو المكتب السياسي للحركة في القطاع هما من يديران الوساطة الحمساوية مع القاهرة، وهما موجودان في مصر في محاولة لاستكمال المصالحة الفلسطينية بين حركتي، فتح وحماس.