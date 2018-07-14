نتنياهو: سنوسع رقعة الرد على اعتداءات حماس وفق الحاجة

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه سيوسع رقعة الرد على اعتداءات حماس وفق الحاجة.

كتب رئيس الوزراء، بينامين نتنياهو، مساء اليوم، السبت، 14 يوليو/تموز، على صفحتة الشخصية على "تويتر":

إن الجيش الإسرائيلي سيوسع رقعة الرد على اعتداءات حركة حماس، وفق الحاجة، وإذا لم تفهم حماس رسالتنا اليوم، فستفهمها غدا.

سنوسع رقعة ردنا على اعتداءات حماس وفق الحاجة. وإذا لم تفهم حماس رسالتنا اليوم فستفهمها غدا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ١٤ يوليو ٢٠١٨

سبق لإسرائيل أن أبلغت حماس عبر وساطة مصرية ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط شرطها لوقف العدوان، والممثل في وقف بالونات الهيليوم والطائرات الورقية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد هاجم قائمة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، فجر اليوم، السبت، لترد الحركة بإطلاق 100 قذيفة وراجمة من القطاع، نجحت "القبة الحديدية" في إسقاط 15 منها فقط، وهو ما اعتبر فشل آخر لتلك المنظومة الدفاعية الإسرائيلية.