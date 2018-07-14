إيطاليا تطالب دول أخرى باستضافة المهاجرين بعد إنقاذهم

تحاول إيطاليا إيجاد دول لديها استعداد لاستقبال نحو 450 مهاجرا تم إنقاذهم من سفينة مهاجرين، في البحر المتوسط، اليوم السبت 14 يوليو / تموز، بحسب مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

ذكرت وكالة "رويترز" أن سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" وسفينة تملكها شرطة الجمارك الإيطالية، شاركتا في إنقاذ المهاجرين قرب جزيرة لينوزا، على مسافة أكثر من مئة ميل بحري عن مالطا التي رفضت، المشاركة في عملية إنقاذهم، أمس الجمعة، بناء على طلب من روما.

وتتعالي أصوات المطالبية بمنع دخول المهاجرين إلى إيطالية، ويظهر ذلك في حملة قوية يقودها وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني المنتمي لحزب يميني متطرف، يدعو لمنع سفن المهاجرين من دخول الموانئ الإيطالية.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الإيطالي إن ثمانية من المهاجرين احتاجوا لمساعدة طبية ونقلوا لمستشفى في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، مشيرا إلى أن سالفيني تحدث مع جوزيبي كونتي هاتفيا بشأن كيفية حل الموقف.

وأضاف المصدر: "يمكن توزيع المهاجرين على الفور على دول أوروبية أو يمكن لإيطاليا أن تتواصل مع ليبيا لإعادتهم من حيث أتوا"، مشيرا إلى أن أن الخيار الثالث المتاح هو ترك المهاجرين على متن السفينة مؤقتا لحين البت في أمر طلبات لجوئهم.

وقال إن كونتي سيبعث برسائل إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وقادة آخرين في أوروبا لحثهم على تطبيق المبادئ الأوروبية فيما يتعلق بالمهاجرين والتي أعادت قمة عقدت في يونيو / حزيران، لأن إيطاليا لم تعد مستعدة لكي تتحمل وحدها مشكلة تؤثر على كل الدول الأوروبية.

وأوردت "رويترز" تصريحات أيوب قاسم، المتحدث باسم خفر السواحل الليبي، إن خفر السواحل لن يستقبل أي مهاجرين غير شرعيين بعد أن تنقذهم سفن الإنقاذ، وذلك وفقا للتعليمات التي يعمل خفر السواحل على أساسها.

ويمنع القانون الدولي إعادة مهاجرين لمكان يعرض حياتهم للخطر، وأقرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن ليبيا ليست مكانا آمنا، رغم أن ماتيو سالفيني، طالب من وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إعلان ليبيا مكانا آمنا لإعادة المهاجرين إليه بعد انتشالهم من البحر وقال إنه حظي بتأييد من وزراء ألمانيا والنمسا وفرنسا.