الأمم المتحدة في أفغانستان تسجل الرقم الأعلى للضحايا المدنيين خلال النزاعات في 2018

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الأحد، أنها سجلت أعلى عدد للضحايا المدنيين خلال النزاعات، في الستة أشهر الأولى من 2018، حيث سجلت مقتل 1692 مدنيا في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيو 2018.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر تقرير منشور على الموقع الرسمي للبعثة أن "الأرقام تظهر استمرار ارتفاع معدلات الضرر الذي يقع على المدنيين إثر النزاع القائم بين الأطراف المتحاربة، فخلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيو 2018 شهدت مقتل 1692 مدنيا، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات العشر الماضية، منذ بدأت البعثة التسجيل".

© Sputnik . Valeriy Melnikov مقتل 25 "داعشيا" شرقي أفغانستان

كما أضاف التقرير أن "الوثائق الجديدة تسجل 5122 ضحية من المدنيين 1692 قتيلا، و3430 مصابا، بزيادة قدرها ثلاثة بالمائة عن العام الماضي".

وبحسب التقرير، "جددت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الدعوة إلى كل الأطراف المنخرطة في النزاع لزيادة الجهود لحماية السكان المدنيين، كما حثت الأطراف على العمل للوصول إلى تسوية سلمية".