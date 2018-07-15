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12:45 16 يوليو/ تموز 2018
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    مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني

    في ست ساعات... تفاصيل عملية مخابراتية إسرائيلية "جريئة" داخل إيران

    © AFP 2018 / Joe Klamar
    العالم
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    نشرت القناة الثانية العبرية أن جهاز الموساد الإسرائيلي حصل على آلاف الأوراق من الأرشيف الخاص بالبرنامج النووي الإيراني خلال ست ساعات فقط.

    أكدت القناة الثانية، مساء اليوم، الأحد، 15 يوليو/تموز، أن عملية سرية جرئية قام بها جهاز الموساد في إيران حصل خلالها على ما يزيد عن ألفي ورقة من الأرشيف الإيراني الخاص بالبرنامج النووي، للمحاولة لنفي الإدعاء الإيراني بأنه ليس لديها أوراق حصلت عليها إسرائيل.

    دولة أجنبية وسيطة

    نفط
    © AFP 2018 /
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    وذكرت القناة على موقعه الإلكتروني أن البرنامج النووي الإيراني بدأ في العام 2003، وبأن طهران حصلت على معلومات تتعلق ببرنامجها النووي من دولة أجنبية، مكنها، على ما يبدو من إنتاج قنبلة نووية- بحسب القناة العبرية.

    وأضافت القناة بأنه من ضمن الوثائق التي حصلت عليها إسرائيل كتبات بخط باحثين إيرانيين في العام 2003، يتحدثون عن البرنامج النووي الإيراني السري، وهو البرنامج الذي يمهد الطريق للحصول على قنبلة نووية.

    مخبأ سري إيراني

    وأشارت القناة العبرية إلى أن عملاء الموساد حصلوا على هذه الوثائق عبر مخبأ سري في جنوب إيران، خلال ست ساعات و29 دقيقة فقط، وكأنها عملية عسكرية تم تصويرها في فيلم كامل.

    وكتبت من جانبها، صحيفة "معاريف" العبرية، أن عملاء اضطروا ترك باب المخبأ السري الذي يحتفظ بالوثائق الإيرانية مفتوحا، بغرض الحصول على أكبر قدر من تلك الوثائق، في وقت اندفع حارس المقر، يعلن النفير العام وبعدها ينطلق عشرات الضباط الإيرانيين في الوصول للمكان، ولكن كان عملاء الموساد قد سبقوهم في الهروب.

    32 صندوق

    وتفيد القناة العاشرة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأن الموساد نجح في كسر 32 صندوقا كان يضم وثائق البرنامج النووي الإيراني، وكسروا خلال العملية الناجحة بابين كبيرين.

    البيت الأبيض في واشنطن
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
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    وفي الأول من مايو/أيار الماضي، كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو ما وصفه بـ"ملفات سرية نووية"، تثبت أن إيران كانت تسعى سرا لإنتاج أسلحة نووية.

    "مشروع عماد"

    وقال نتنياهو إن "آلاف الصفحات من المواد التي حصلت عليها إسرائيل توضح أن إيران خدعت العالم بإنكار أنها كانت تسعى لإنتاج أسلحة نووية".

    واتهم نتنياهو، إيران، بأنها كانت تطبق برنامجا للتسلح النووي حتى 2003، وكان يطلق عليه سرا اسم "مشروع عماد". ويقول نتنياهو إن إيران استمرت في برنامجها للتسلح النووي حتى بعد إغلاق "مشروع عماد"

    الانسحاب الأمريكي

    وردت إيران على المزاعم الإسرائيلية على لسان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي قال في تغريدة إن الأدلة "إعادة صياغة لمزاعم قديمة"، تعاملت معها بالفعل، وكالة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة.

    وكانت الولايات المتحدة وخمس قوى دولية (5+1) قد وقعت اتفاقا مع إيران، في الخامس عشر من يوليو/تموز 2015، للحد من برنامج إيران النووي. ليعود الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، وينسحب من الاتفاق، في مايو/أيار الماضي.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الموساد, ترامب, الموساد الإسرائيلي, موفد نتنياهو, طهران, إيران
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