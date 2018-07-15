باكستان تفتح تحقيقا جنائيا مع حزب نواز شريف قبل أيام من الانتخابات

ويشمل التحقيق زعيم الحزب شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء الأسبق، وشهيد خاقان عباسي وهو رئيس وزراء سابق، حسب رويترز.
ويتم التحقيق مع نواز شريف وآخرين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، قبل أيام من الانتخابات العامة التي تشهد تنافسا شديدا.
وأعلنت السلطات الباكستانية الجمعة 13 يوليو/ تموز أنه تم القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف.
وقبضت السلطات على نواز شريف وابنته مريم، لكي يقضيا عقوبة السجن.
وكانت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد، قد قضت، الجمعة 6 يوليو/تموز، بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف لمدة 10 سنوات، على خلفيه اتهامه بالفساد.
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