باكستان تفتح تحقيقا جنائيا مع حزب نواز شريف قبل أيام من الانتخابات

قالت الشرطة الباكستانية إنها فتحت تحقيقا جنائيا، مع زعماء الحزب السياسي لرئيس الوزراء السابق نواز شريف.

ويشمل التحقيق زعيم الحزب شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء الأسبق، وشهيد خاقان عباسي وهو رئيس وزراء سابق، حسب رويترز.

© REUTERS / Caren Firouz الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف بالسجن لمدة 10 سنوات

وأكد وزير الداخلية المؤقت شوكت جواد أنه يتم اتخاذ إجراءات ضد زعماء حزب الرابطة الإسلامية بباكستان "لكن لن يتم اعتقال أحد قبل الانتخابات".

ويتم التحقيق مع نواز شريف وآخرين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، قبل أيام من الانتخابات العامة التي تشهد تنافسا شديدا.

وأعلنت السلطات الباكستانية الجمعة 13 يوليو/ تموز أنه تم القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

وقبضت السلطات على نواز شريف وابنته مريم، لكي يقضيا عقوبة السجن.

وكانت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد، قد قضت، الجمعة 6 يوليو/تموز، بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف لمدة 10 سنوات، على خلفيه اتهامه بالفساد.