أعمال نهب وسرقة أثناء الاحتفالات بفوز فرنسا بكأس العالم (فيديو)

اقتحم حوالى 30 شابا، مساء الأحد، مركزا تجاريا في جادة الشانزليزيه في باريس وعاثوا فيه خرابا ونهبوا بعضا من محتوياته قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، أثناء احتفالات الفرنسيين بفوز بلادهم بكأس العالم في كرة القدم.

ووفقا لـ"فرانس برس"، فإن الشبان الذين كان بعضهم ملثما اقتحموا مركز "دراغستور بوبليسيس" التجاري من مدخله الرئيسي الواقع في جادة "مارسو" وعاثوا فيه خرابا ثم خرجوا ضاحكين يمسكون بزجاجات نبيذ أو شمبانيا نهبوها من المركز التجاري ويلتقطون لأنفسهم صورا بهواتفهم النقالة.

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ومن جهتها تصدّت قوات الأمن للسارقين الذين رشقوها بمقذوفات لترد عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

واستمرت المواجهة بين قوات الأمن الفرنسية والمشاغبين حوالى 15 إلى 20 دقيقة تفرق بعدها هؤلاء تحت وابل قنابل الغاز المسيل للدموع، في حين تول عناصر الأمن حراسة مدخل المركز التجاري.

ولكن الوضع لم يستتب تماما بعد ذاك إذ ما هي الا دقائق حتى دخلت مجوعة من حوالى 20 شابا إلى مقهى المركز التجاري المطل على جادة الشانزليزيه لتتصدى لهم قوات الأمن مجددا بالغازات المسيلة للدموع.

Riots start in Paris after France wins the World Cup. Import the Third World become the Third World pic.twitter.com/R6s9KGKTWa — Voice of Europe 🌐 (@V_of_Europe) July 15, 2018

وانتشر في باريس حوالى 4 آلاف شرطي لحفظ أمن المحتفلين بفوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم لكرة القدم.