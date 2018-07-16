تراجع أسعار الدولار على خلفية محادثات تجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي

تراجع الدولار قليلا مقابل معظم العملات الرئيسية بعد محادثات تجارية إيجابية بين الصين والاتحاد الأوروبي، إلا أن البيانات الاقتصادية الأضعف من الصين وتصاعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن حدا من التفاؤل.

وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، اليوم الاثنين، إن بلاده ستفتح أسواقها أكثر وتخفض الرسوم الجمركية في مسعى لتجارة أكثر توازنا مع الاتحاد الأوروبي. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© Sputnik . Natalia Seliverstova ارتفاع أسعار الدولار وتراجع الذهب

وجاءت التصريحات في حين أظهرت بيانات الربع الثاني تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، مما يزيد المخاوف بشأن النتائج المحتملة لحرب تجارية صينية أمريكية شاملة.

ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع بين الصين والاتحاد الأوروبي بيان يؤكد على التزام الجانبين بنظام التجارة المتعددة الأطراف.

ودفعت النبرة الإيجابية للمحادثات العملات التي تنطوي على مخاطرة أكبر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي فضلا عن اليورو للصعود، في حين نزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة عملات رئيسية إلى 94.608.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1702 دولار، ليظل فوق أقل مستوى في تسعة أيام البالغ 1.1610 دولار، والذي لامسه الأسبوع الماضي.