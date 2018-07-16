لافروف يلتقي بومبيو في هلسنكي

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول من تولي بومبيو منصب وزير الخارجية الأمريكي.
وجاء لقاء اليوم بشكل مواز مع لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
وخصص الطرفان ساعة ونصف الساعة للحديث وجها لوجه، ثم من المفترض أن تجري محادثات موسعة بعد ذلك.
وأعلن الرئيس الروسي، خلال اللقاء أنه آن الآوان لحديث مفصل عن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ومناقشة "النقاط المؤلمة".
وكان الرئيسان، بوتين وترامب، قد التقيا مرتين، في قمة مجموعة العشرين بمدينة هامبورغ في تموز/ يوليو من العام الماضي، وفي مدينة دانانغ الفيتنامية "على هامش" لقاءات منظمة آسيا- المحيط الهادئ، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي أيضا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)