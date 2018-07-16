لافروف يلتقي بومبيو في هلسنكي

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي مايك بومبيو في هلسنكي، اليوم الاثنين، 16 يوليو/ حزيران.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول من تولي بومبيو منصب وزير الخارجية الأمريكي.

يشار إلى أنه سبق وأن جرى الحديث بين الوزيرين عدة مرات عبر الهاتف.

وجاء لقاء اليوم بشكل مواز مع لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وخصص الطرفان ساعة ونصف الساعة للحديث وجها لوجه، ثم من المفترض أن تجري محادثات موسعة بعد ذلك.

وأعلن الرئيس الروسي، خلال اللقاء أنه آن الآوان لحديث مفصل عن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ومناقشة "النقاط المؤلمة".

وكان الرئيسان، بوتين وترامب، قد التقيا مرتين، في قمة مجموعة العشرين بمدينة هامبورغ في تموز/ يوليو من العام الماضي، وفي مدينة دانانغ الفيتنامية "على هامش" لقاءات منظمة آسيا- المحيط الهادئ، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي أيضا.