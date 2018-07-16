وزارة الخارجية الأمريكية تجري محادثات مع تركيا لبيع صواريخ باتريوت

وقالت السفيرة الأمريكية تينا كيداناو القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية العسكرية للصحفيين إن وفدا من مسؤولي الحكومة الأمريكية عقد اجتماعات مع حلفاء على أمل تعزيز التجارة الدفاعية الأمريكية وذلك خلال مشاركته في معرض فارنبرو الجوي، بحسب وكالة "رويترز".
ولم تقل ما إذا كان الوفدان قد اجتمعا في المعرض الجوي.
وتعرضت تركيا لانتقادات من شركائها في حلف شمال الأطلسي بسبب اعتزامها شراء أنظمة للدفاع الصاروخي من طراز "إس-400" من روسيا وهو ما قد يعرض مشتريات أنقرة من طائرات "إف-35" جوينت سترايك المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" للخطر.
وقالت كيداناو "نشعر في نهاية الأمر بقلق من أن شراء مثل هذه الأنظمة من الروس سيعزز بعضا من السلوك السيء الذي رأيناه من روسيا في مناطق مختلفة من بينها أوروبا وفي مناطق أخرى أيضا".
وأضافت أن واشنطن تريد ضمان أن الأنظمة التي يحصل عليها حلفاء الولايات المتحدة "ستظل تدعم العلاقة الاستراتيجية بيننا وبين حلفائنا".
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