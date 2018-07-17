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08:29 17 يوليو/ تموز 2018
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    الناس يشاهدون من قارب سياحي بينما تتدفق الحمم البركانية في المحيط الهادئ في منطقة كابوهو، أثناء ثوران بركان كيلاويا في هاواي، الولايات المتحدة 4 يونيو/ حزيران 2018

    إصابة 22 إثر سقوط حمم بركانية على سفينة سياحية في هاواي

    © REUTERS / Terray Sylvester
    العالم
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    أصيب ما لايقل عن 22 شخصًا، أمس الاثنين 17 يوليو/ تموز، إثر سقوط كتلة من الحمم البركانية على سفينة سياحية قبالة جزيرة بيغ آيلاند في هاواي فيما يمثل أحدث ثورة لبركان كيلاويا.

    ونقلت رويترز عن مسؤولين الإطفاء قولهم، أن "كتلة من الحمم البركانية سقطت على سفينة سياحية قبالة جزيرة بيج آيلاند في هاواي فأصابت ما لا يقل عن 22 شخصا فيما يمثل أكبر عدد من المصابين في أحدث ثورة لبركان كيلاويا".

    هاواي
    © Sputnik . Sergey Guneev
    مطر من الأحجار الكريمة في هاواي (صور)
    وقال داروين أوكيناكا، رئيس إدارة الإطفاء بمقاطعة هاواي، إن امرأة كُسرت ساقها عندما سقطت "قنبلة من الحمم" على سطح السفينة لتخترقه وتصل إلى منطقة جلوس الركاب.

    وأضاف أن السفينة تمكنت مع العودة إلى مينائها في هيلو بعد أقل من ساعة، وأن ثلاثة من المصابين نقلوا في سيارة إسعاف إلى مستشفى محلي.

    وأصيب ما لا يقل عن تسعة آخرين إصابات طفيفة نقلوا في مركبة خاصة إلى المستشفى وبأن المسعفين يعالجون عشرة آخرين في الميناء.

    يذكر أن الشرطة المحلية وشرطة الولاية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية في هاواي تحقق في الحادث الذي وقع بعد قليل من الفجر (بالتوقيت المحلي) قرب الحافة الشرقية لبيج آيلاند، حيث تتدفق الحمم من البركان الثائر منذ عشرة أسابيع في المحيط منذ مطلع يونيو/ حزيران.

    وكان البركان دمر مئات المساكن قبل أسابيع في منطقة كابوهو، فضلا عن ابتلاعه مئات المنازل الواقعة بالقرب منه.

     

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    بركان, حمم بركانية, سقوط, شرطة, مصابين, هاواي
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