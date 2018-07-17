مقتل 15 من طالبان بهجوم لـ"داعش" في ولاية سريبول شمالي أفغانستان

قتل 15 عنصرا من حركة "طالبان"، عندما هاجم مسلحان من تنظيم "داعش" منزلا لأحد قادة "طالبان" أثناء إقامة مراسم الفاتحة اليوم الثلاثاء، في ولاية سريبول شمالي أفغانستان.

© REUTERS / OMAR SOBHANI الأمم المتحدة في أفغانستان تسجل الرقم الأعلى للضحايا المدنيين خلال النزاعات في 2018

كابول — سبوتنيك . وأكدت مصادر أفغانية رسمية بأن 15 عنصرا من حركة "طالبان" قتلوا عندما هاجم مسلحان من تنظيم "داعش" الإرهابي منزلا لأحد قادة "طالبان" أثناء إقامة مراسم الفاتحة قبل ظهر اليوم، في ولاية سريبول شمالي أفغانستان ، وذلك على ما يبدو في إطار الاشتباكات العنيفة التي تدور بين المجموعتين منذ عدة أيام.

قال ذبيح الله أماني، الناطق باسم حاكم ولاية سريبول، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحين اثنين من تنظيم داعش الإرهابي، اقتحما قبل ظهر اليوم منزل قيادي في طالبان يدعى قاري غضنفر، وأطلقوا النار على الموجودين".

وأضاف: "نجم عن الحادث مقتل 15 عنصراً من حركة طالبان وإصابة 5 آخرين"، لافتا إلى أن من بين القتلى عدد من أقارب غضنفر في مقدمتهم شقيقه الذي فارق الحياة إثر تعرضه لوابل من الرصاص، فيما تمكن المهاجمان من الهروب.