ترامب يصف لقاءه مع بوتين بأنه كان أفضل من قمة الناتو

القاهرة — سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" "في حين كان اجتماعي مع قادة الناتو عظيما، حيث زادت الأموال بكميات هائلة، كان لدي اجتماع أفضل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وللأسف لا يجري تغطية الأحداث بهذا الشكل، الإعلام الكاذب يفقد صوابه".
واختتم في هلسنكي لقاء القمة الروسية الأمريكية، الذي استمر 4 ساعات، حيث أعرب الجانبان عن رغبتهما بتحسين العلاقات بين دولتيهما، واعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة، ومن جانبه يرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هذه المباحثات مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين.
While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way — the Fake News is going Crazy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2018
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