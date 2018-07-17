ترامب يصف لقاءه مع بوتين بأنه كان أفضل من قمة الناتو

القاهرة — سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" "في حين كان اجتماعي مع قادة الناتو عظيما، حيث زادت الأموال بكميات هائلة، كان لدي اجتماع أفضل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وللأسف لا يجري تغطية الأحداث بهذا الشكل، الإعلام الكاذب يفقد صوابه".

© Sputnik . Sergei Guseyev ترامب يتجاهل نصائح إدارته "القاسية" تجاه لقائه مع بوتين

يذكر أن اللقاء الكامل بين بوتين وترامب عقد، يوم أمس الاثنين، في هلسنكي. وتحدث الرئيسان في بداية الأمر بشكل منفرد، ثم تناولا طعام الغداء مع وفدي البلدين، وعقدا بعد ذلك مؤتمرا صحفيا أجابا فيه عن أسئلة الصحفيين.

واختتم في هلسنكي لقاء القمة الروسية الأمريكية، الذي استمر 4 ساعات، حيث أعرب الجانبان عن رغبتهما بتحسين العلاقات بين دولتيهما، واعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة، ومن جانبه يرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هذه المباحثات مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين.