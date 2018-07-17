إيران وباكستان توقعان اتفاقية عسكرية جديدة

كشف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/ تموز، عن المكاسب التي حققها الوفد العسكري الإيراني الرفيع أثناء زيارته إلى باكستان.

وبحسب وكالة أنباء "فارس"، فإن باقري قال: إن التعاون الاستراتيجي بين البلدين قد ازداد لاسيما على صعيد الاستخبارات والأمن، وستبرمان قريبا وثيقة شاملة للتعاون الاستخباري والأمني بين طهران وإسلام أباد.

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وفي ختام زيارته على رأس وفد عسكري رفيع إلى باكستان، قال باقري في تصريح للمراسلين، إن الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وباكستان في مجال تعزيز التعاون الدفاعي والأمني ستبرم في المستقبل القريب خلال زيارة المسؤولين المعنيين.

وأضاف اللواء باقري، إنه وبعيدا عن الشأن العسكري جرى خلال هذه الزيارة التأكيد على ضرورة تطوير التعاون الشامل، لاسيما على صعيد الاقتصاد والتجارة وتحقيق الميزان التجاري، ومجموعة من النشاطات الاقتصادية للبلدين، وبحث سبل تحقيق هذا الهدف.

وتابع، أن مستوى التعاون العسكري بين إيران وباكستان شهد خلال العام الماضي نموا مناسبا، وقد جرى خلال هذه الزيارة بحث سبل تطوير هذا التعاون خلال العام المقبل.

وتطرق اللواء باقري إلى الوضع الحساس للغاية لجنوب غرب آسيا ومساعي الأعداء لزعزعة أمن هذه المنطقة، قائلا إن أمريكا وبعض الدول تعمل على نقل الإرهابيين المهزومين في العراق إلى أفغانستان، وإن على طهران وإسلام آباد تطوير تعاونهما وإجراءاتهما المشتركة في هذا المجال.

واختتم، أنه تباحث مع الجانب الباكستاني حول المكافحة المشتركة للإرهاب والقيام بأعمال منسجمة في هذا المجال، ودفع المنطقة صوب الاستقرار والسلام المستقرين.