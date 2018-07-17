تسجيل
00:34 18 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    محمد باقري

    إيران وباكستان توقعان اتفاقية عسكرية جديدة

    © REUTERS / Handout
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    كشف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/ تموز، عن المكاسب التي حققها الوفد العسكري الإيراني الرفيع أثناء زيارته إلى باكستان.

    وبحسب وكالة أنباء "فارس"، فإن باقري قال: إن التعاون الاستراتيجي بين البلدين قد ازداد لاسيما على صعيد الاستخبارات والأمن، وستبرمان قريبا وثيقة شاملة للتعاون الاستخباري والأمني بين طهران وإسلام أباد.

    البرلمان الإيراني يحرق أوراق عليها علم الولايات المتحدة بعد خروج دونالد ترامب من صفقة الاتفاق النووي مع إيران، 9 مايو/ أيار 2018
    © AP Photo /
    إيران تعلن أن لديها أساليب جديدة لبيع النفط

    وفي ختام زيارته على رأس وفد عسكري رفيع إلى باكستان، قال باقري في تصريح للمراسلين، إن الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وباكستان في مجال تعزيز التعاون الدفاعي والأمني ستبرم في المستقبل القريب خلال زيارة المسؤولين المعنيين.

    وأضاف اللواء باقري، إنه وبعيدا عن الشأن العسكري جرى خلال هذه الزيارة التأكيد على ضرورة تطوير التعاون الشامل، لاسيما على صعيد الاقتصاد والتجارة وتحقيق الميزان التجاري، ومجموعة من النشاطات الاقتصادية للبلدين، وبحث سبل تحقيق هذا الهدف.

    وتابع، أن مستوى التعاون العسكري بين إيران وباكستان شهد خلال العام الماضي نموا مناسبا، وقد جرى خلال هذه الزيارة بحث سبل تطوير هذا التعاون خلال العام المقبل.

    وتطرق اللواء باقري إلى الوضع الحساس للغاية لجنوب غرب آسيا ومساعي الأعداء لزعزعة أمن هذه المنطقة، قائلا إن أمريكا وبعض الدول تعمل على نقل الإرهابيين المهزومين في العراق إلى أفغانستان، وإن على طهران وإسلام آباد تطوير تعاونهما وإجراءاتهما المشتركة في هذا المجال.

    واختتم، أنه تباحث مع الجانب الباكستاني حول المكافحة المشتركة للإرهاب والقيام بأعمال منسجمة في هذا المجال، ودفع المنطقة صوب الاستقرار والسلام المستقرين.

    انظر أيضا:

    خبير سعودي: نتائج قمة هلسنكي ستنعكس إيجابا على المنطقة العربية وتسهم بتحجيم دور إيران فيها
    مقر ممر "شمال- جنوب" قد ينقل من إيران إلى أذربيجان بسبب العقوبات
    إيران تعلن أن لديها أساليب جديدة لبيع النفط
    أوليانوف: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تواجه أية مشاكل في إيران
    ترامب يؤكد لبوتين ضرورة الضغط على إيران... ويعلن سعيه "منافسة روسيا"
    إيران تقدم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة
    بعد وعد الملك سلمان... إيران ترسل خطابا إلى السعودية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار باكستان اليوم, أخبار باكستان, أخبار إيران اليوم, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الجيش الباكستاني, رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري, باكستان, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    حقيقة جديدة: كيف يمكن لليزر أن يكون بديلا للإنسان
    حقيقة جديدة: كيف يمكن لليزر أن يكون بديلا للإنسان
    كاريكاتير - قمة هلسنكي
    "قمة هلسنكي" أثارت موجة من انتقادات الإدارة الأمريكية
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك