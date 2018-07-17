انتقادات لوزير الداخلية الألماني بعد ترحيله حارس ابن لادن السابق

تعرض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، لاتهامات اليوم الثلاثاء، 17 يوليو/ تموز، لأنه رحل "بشكل غير قانوني رجلا يشتبه بكونه إسلاميا متشددا كان يعمل حارسا شخصيا لزعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، على الرغم من حكم قضائي سمح له بالإقامة في ألمانيا".

جاء ذلك عقب ترحيل السلطات الألمانية هذا الرجل الذي لم ينشر من اسمه سوى سامي إلى مسقط رأسه تونس يوم الجمعة الماضي، على الرغم من مخاوف سابقة باحتمال تعرضه للتعذيب لدى عودته إلى بلاده ورغم حكم أصدرته محكمة إدارية قبل يوم من ترحيله، بحسب وكالة "رويترز".

© Sputnik . Sergei Stroitelev الداخلية الألمانية: تأييد لمنع دخول المسجلين كلاجئين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى

وواجهت وزارة الداخلية الألمانية ، انتقادات من ساسة من المعارضة الألمانية؛ بسبب أسلوب معالجتها لهذه القضية، وقال روبرت هابيك زعيم "حزب الخضر" لمحطة "زد.دي.إف" التلفزيونية اليوم الثلاثاء "لقد خرقت القانون".

وصرح فولفجانج كوبيكي نائب زعيم "الحزب الديمقراطي الحر" المعارض لمحطة "أر.بي.بي" قائلا: "إذا لم يكن باستطاعة المحاكم من الآن فصاعدا الاعتماد على السلطات في قول الحقيقة فإن الأمور ستبدو حالكة في ألمانيا".

بدوره قال سامي لصحيفة "بيلد" إنه تم إبلاغه بأن قرار ترحيله جاء من "أعلى مستوى ولا يمكن فعل شيء حياله".

من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية أنه "كان من المهم من الناحية السياسية ترحيل هذا المشتبه به بسرعة، وأنها لم تضغط على السلطات في ولاية نورد راين فستفاليا لتعجيل هذا الإجراء، وعمليات الترحيل أمر يخص كل ولاية في ألمانيا عادة".