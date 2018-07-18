واشنطن تخطط لإجراء تحقيق في استيراد اليورانيوم

تخطط السلطات الأمريكية لإجراء تحقيق في استيراد اليورانيوم، الذي يمكن أن يعقبه فرض رسوم على توريده، وجاء ذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر.

موسكو — سبوتنيك. ووفقا للبيانات، تغطي الشركات الأمريكية فقط 5 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، والباقي مستورد في المقام الأول من روسيا وكازاخستان وكندا، وأشارت وكالة " بلومبرغ " إلى أن المصنعين الأمريكيين يريدون لأنفسهم 25 بالمئة من السوق.

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يذكر أن الشركات الأمريكية المنتجة لليورانيوم "إنيرجي فيولز" و"أور- إنيرجي" طلبت من وزارة التجارة الأمريكية في كانون الثاني/ يناير، البدء في إجراء تحقيق وفقا للمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.

ووفقا لمصادر الوكالة، ستقرر السلطات الفيدرالية ما إذا كانت واردات اليورانيوم تهدد الأمن القومي، من دون أن تحدد موعد بدء التحقيق.