السفير الروسي في اليابان: نشر منظومة "أيجيس" باليابان يعني نشره في الجزء الأسيوي

أعلن السفير الروسي لدى اليابان، ميخائيل غالوزين، أن نشر واشنطن لمنظومة "أيجيس" المضادة للصواريخ في اليابان يعني نشر الجزء الآسيوي من نظام الدفاع الصاروخي العالمي للولايات المتحدة.

موسكو — سبوتنيك . وقال السفير: "نعتبر نشر هذه المواقع على أراضي اليابان يعني بحكم الواقع نشر الجزء الآسيوي من نظام الدفاع الصاروخي العالمي للولايات المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أرسلت مسبقا السفينة الثانية المزودة بمنظومة "إيجيس" المضادة للصواريخ من ضمن السفن الثلاث المخطط أن تتمركز في ميناء يوكوسوكا الياباني قبل عام 2017.