مكتب روحاني يفصح عن طلب ترامب السري بشأن الرئيس الإيراني في نيويورك

أعلن رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي أن إيران لم ترد على 8 طلبات قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمقابلة نظيره الإيراني حسن روحاني، خلال زيارته إلى نيويورك العام الماضي.

© AP Photo / UNCREDITED بعد تهديدات الرئيس الإيراني... الحرس الثوري: هذا هو روحاني الذي نعرفه

طهران — سبوتنيك . وقال واعظي، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحافية: "خلال الزيارة السابقة للرئيس روحاني إلى نيويورك، طلب ترامب من الوفد الإيراني 8 مرات مقابلة واجتماع مع الرئيس روحاني، ونحن من جهتنا لم نرد على هذه الطلبات"، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف واعظي: "اليوم نواجه ظروفا جديدة نشأت بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات جديدة على إيران، والأهم منذ لك الحرب النفسية التي فرضت على الأمة الإيرانية".

وتابع: "نحن بحاجة إلى أن ينظم مجلس الوزراء هذه الأوضاع مع شروط جديدة".

وقال مدير مكتب الرئيس: "سنقوم بتغيرات للفريق الاقتصادي في الدولة، وسيقوم الرئيس الإيراني بتحديد إمكانية بقاء بعض الوزراء الذين تم انتخابهم في شروط مخلفة للوضع الحالي".

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني زار نيويورك، في أيلول/سبتمبر الماضي، للمشاركة في أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي 8 أيار/مايو من العام الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.