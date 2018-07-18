تسجيل
00:53 19 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    بنيامين نتانياهو

    إسرائيل تنتظر زيارة دبلوماسية مثيرة للجدل

    © Sputnik . Ammar Awad
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    من المقرر أن يصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مساء اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة مثيرة للجدل، بسبب بعض مواقفه التي اعتبرت معادية للسامية.

    وبحسب فرانس برس، أثارت زيارة أوربان، الذي يتولى الحكم منذ عشر سنوات، قلقا في إسرائيل بسبب اتهامه بتأجيج معاداة السامية في المجر، خلال الحملة التي أطلقها ضد الملياردير الأمريكي- اليهودي المجري الأصل جورج سوروس.

    رئيس دبلوماسية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني
    © REUTERS / Francois Lenoir
    موغيريني تحذر إسرائيل من عواقب تدمير "خان الأحمر"

    وتابعت الوكالة الفرنسية، أن نتنياهو تجاهل هذه المخاوف لأنه يسعى إلى توثيق العلاقات مع الدول الأوروبية الراغبة في تقديم دعم قوي لإسرائيل، ويعتبر أوربان ونتنياهو من كبار مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يتشاركان في المواقف اليمينية.

    ويصل أوربان مساء الأربعاء إلى إسرائيل ويجري محادثات مع نتنياهو الخميس، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتستمر زيارته حتى الجمعة.

    وسيقوم بزيارة النصب التذكاري للمحرقة اليهودية  "ياد فاشيم" بعد ظهر يوم الخميس، كما يزور حائط البراق "المبكى" في القدس الشرقية المحتلة يوم الجمعة، قبل مغادرته البلاد.

    وقبل سنة، قام نتنياهو بأول زيارة كرئيس وزراء إسرائيلي إلى بودابست، منذ انهيار النظام الشيوعي عام 1989، وشكر نظيره أوربان على دعم إسرائيل في المحافل الدولية.

    وندد نتنياهو خلال لقاء مع رؤساء مجموعة فيشغراد في اجتماع مغلق في بودابست بمطالب الاتحاد الأوروبي، بما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وقال في تصريحات التقطها مذياع مفتوح سمعها الصحافيون "هذا هستيري ويتعارض مع مصالح أوروبا".

    ايهود باراك
    © Sputnik . Edward Pesov
    إيهود باراك: إسرائيل أقوى دولة في الشرق الأوسط

    وامتدح نتنياهو مجموعة فيشغراد التي تضم المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكليا، بسبب مواقفها القومية ضد التوجه الرئيسي للاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالهجرة، ويريد نتنياهو الارتباط بعلاقات شراكة معهم.

    وأفشل أوربان قرارا تقدمت به وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني نهاية 2017، أمام الاتحاد لإدانة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وصوتت المجر ضد القرار وبذلك أفشلت المبادرة، إذ يحتاج صدور القرار إلى إجماع تام من قبل جميع الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي.

    ولن يجري أوربان محادثات مع القادة الفلسطينيين، مثلما تجري العادة مع قادة دول الاتحاد الأوروبي الذين يلتقون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله خلال هذه الزيارات.

    وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنه "حتى يتجنب أوربان هذا الموقف المحرج وليبدو أنه أوفى بالتزاماته تجاه السلطة، سيوفد أوربان نائبه لزيارة كنيسة المهد في بيت لحم".

    واستدعت السلطة الفلسطينية سفيرها في المجر "للتشاور معه" إثر مشاركة سفير المجر في حفل استقبال أقامته الخارجية الإسرائيلية في منتصف مايو/ أيار، احتفالا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

    انظر أيضا:

    موغيريني تحذر إسرائيل من عواقب تدمير "خان الأحمر"
    إسرائيل تجري عمليات مسح عند الحدود مع لبنان
    إسرائيل توقع اتفاقا مع الشرطة الأوروبية لمكافحة الإرهاب
    إيهود باراك: إسرائيل أقوى دولة في الشرق الأوسط
    إسرائيل تكتشف "مفاجأة صادمة" في رجل صقر قادم من غزة
    حماس تعلق على إغلاق إسرائيل معبر كرم أبو سالم
    الكلمات الدلالية:
    أخبار المجر, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل, أخبار فلسطين, نتانياهو, فيكتور أوربان, المجر, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الغورغونيا الصفراء (Eunicella cavolini). بونتا ديلا كاستانا، ليباري، الجزر الأيولية، صقلية، إيطاليا. بعثة الجزر الأيولية، 2018
    خفايا العالم المائي المدهش لجزر إيولايان
    أخيرا وليس آخرا... ترامب أربك الجميع بتصريحاته
    أخيرا وليس آخرا... ترامب أربك الجميع بتصريحاته
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك