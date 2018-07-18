محكمة يونانية تدرس طلب تسليم مواطن روسي إلى موسكو

قال محامي المواطن الروسي المحتجز في اليونان ألكسندر فينيك، إن محكمة "سالونيك" اليونانية، ستنظر يوم 23 يوليو/ تموز في الطلب الثاني من المدعي العام الروسي، لتسليمه إلى روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وأضاف المحامي اليوم الأربعاء: "تم اليوم تحديد جلسة النظر في الطلب الثاني للمدعي العام الروسي إلى اليونان لتسليم فينيك، وستعقد الجلسة يوم الاثنين 23 يوليو".

© Sputnik . Aleksei Kudenko الخارجية الروسية: روسيا سترد بالمثل على طرد اليونان للدبلوماسيين الروس

يذكر أن ألكسندر فينينك، قبض عليه في اليونان يوم 25 يوليو2017، بطلب من السلطات الأمريكية، التي تتهمه بالتلاعب بالعملة الافتراضية من أجل تبييض أموال تتراوح بين 4 إلى 9 مليارات دولار في بورصة العملات المشفرة الافتراضية.

وطالبت النيابة العامة في روسيا بتسليم فينينك لها، وتقدمت فرنسا هي الأخرى بطلب تسليم ألكسندر فينيك، الذي تتهمه بالابتزاز وغسيل الأموال على الأراضي الفرنسية في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2016 حتى 14 يونيو/ حزيران الماضي، ضمن تشكيل مجموعة إجرامية، وذلك بغض النظر عن أن فينيك يتواجد في السجن اليوناني خلال مدة تزيد عن عام واحد.

وفي 6 يوليو/ تموز الجاري حاولت المحكمة عقد جلسة للإسراع في تسليم المتهم إلى فرنسا، وذلك بدون إخطار محاميه.

وفي 13 يوليو/ تموز أصدرت محكمة "سالونيك" حكمها بتسليم فينيك إلى السلطات الفرنسية.

وينوي محامي فينيك الطعن على حكم المحكمة.