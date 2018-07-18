نتنياهو يجمد إجراءات تشريع "قانون الفيسبوك"

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليماته للوزيرين، غلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي، وإيليت شاكيد، وزيرة القضاء، لتجميد إجراءات تشريع قانون "الفيسبوك" الذي يخول المحاكم الإسرائيلية شطب وحذف مضامين عن شبكات التواصل الاجتماعي؛ بزعم التحريض.