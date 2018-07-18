خلال مؤتمر في الكونغرس: حان الوقت للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

قال الدكتور دوري جولد، رئيس المركز الأورشليمي لشؤون المجتمع والدولة، إنه حان الآوان للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان، والآن مع نهاية الحرب في سوريا تناقش دول عدة ترتيبات الأمور ومستقبل البلاد في سوريا.

© REUTERS / Ronen Zvulun الكونغرس يناقش حقيقة الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

ذكر المركز الأورشليمي الذي يتخذ من مدينة القدس المحتلة مقرا له، أنه عقدت أمس الثلاثاء، ندوة في الكونغرس الأمريكي، تحت عنوان "أفق جديد في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: من نقل السفارة إلى القدس وحتى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان"، بزعامة عضو الكونغرس، رون ديسانتس (جمهوري).وجاءت الندوة بدعوة من الدكتور دوري جولد، رئيس المركز الأورشليمي لشؤون الدولة والمجتمع الإسرائيلي، وهو مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية السابق، حيث ناقشت الندوة مدى أهمية الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

وأكد المركز الإسرائيلي على أن الندوة المهمة جاءت بالتزامن مع قمة الرئيسين، الأمريكي والروسي، في العاصمة الفنلندية، هلسنكي، الاثنين الماضي، والتي بحثت مستقبل سوريا، والخلافات الكبيرة بين إسرائيل وإيران، وقواعد الأخيرة العسكرية في سوريا.

قال جولد في الندوة:

على إسرائيل الاستعداد لأية سيناريوهات محتملة في سوريا، فقد يتم إعادة تأهيل الجيش السوري بعد انتهاء الحرب، ما يشكل تهديدا على إسرائيل. محظور على إسرائيل أن تقف موقف عام 1973، مرة ثانية. وتتواجد في سوريا قوات إيرانية تحت قيادة الجنرال قاسم سليماني، التي تشكل تهديدا على الأمن القومي الإسرائيلي مع قوات "حزب الله"، ولن نسمح لهم بتدمير إسرائيل، ولكن لا يمكن لإسرائيل الابتعاد عن الجولان.

وفي وقت قال عضو الكونغرس الجمهوري، رون ديسانتس:

إنه من الجنون عودة الجولان إلى الأسد.