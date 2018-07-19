الخارجية الأرمينية: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة بشأن الانتخابات المبكرة

أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية أن يريفان مستعدة للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بالتحضير للانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في البلاد.

يريفان — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة الخارجية، اليوم الخميس 19 يوليو / تموز: "أكد زوغراب مانتساكانيان، وزير الخارجية الأرمني ، استعداد السلطات الأرمنية للتعاون الوثيق مع الهيئات الدولية، بما في ذلك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في عملية تنظيم الانتخابات المبكرة بالمستوى المطلوب".

© REUTERS / GLEB GARANICH أرمينيا تنتخب رئيس الحكومة الجديد أنطونيو غوتيريش، في نيويورك.

ومن جانبه أكد غوتيريش أن أرمينيا يمكنها أن تعتمد على خبرة الأمم المتحدة في هذه المسألة.

وشهدت أرمينيا احتجاجات للمعارضة، في 13أبريل / نيسان الماضي، ضد انتخاب الرئيس السابق وزعيم الحزب الجمهوري سيرج سركسيان في منصب رئيس الوزراء.

ودخلت التعديلات الدستورية حيز التنفيذ في وقت سابق، التي بموجبها سيكون لرئيس الوزراء سلطات واسعة.

وكان سركسيان قد استقال في 23 أبريل، على خلفية الاحتجاجات.

وفي 8 أيار/مايو الماضي، انتخب البرلمان زعيم المعارضة، نيكول باشينيان، رئيسا للوزراء. بعد ذلك أعلن الحزب الجمهوري الأرمني نفسه كقوة معارضة.