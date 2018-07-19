المبعوث الخاص للرئيس الروسي يبحث مع مسؤولين إيرانيين قمة هلسنكي

التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتیف، اليوم الخميس، بنائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سعيد إيرفاني، وبحث معه مجريات القمة الأخيرة بين، الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي، في هلسنكي.

موسكو — سبوتنيك. وقال إيرفاني، بحسب وكالة "فارس": "إن الموقف الحاسم للرئيس الروسي من الولايات المتحدة يمثل التزام روسيا بالمعايير الدولية ويشير لتفوق القيادة الروسية من خلال اتباع منطق الحوار لحل التحديات السياسية والأمنية".

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وتابع المسؤول الإيراني: "وفقا لتقارير عديدة والتي صدرت عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد التزمت إيران بجميع التزاماتها في مجال الاتفاق النووي".

وأضاف: "ستواصل إيران ورسيا دعم الجيش السوري في الحرب للقضاء على الإرهاب".

من جانبه قال لافرنتیف: "إن روسيا تتعهد بدعم الاتفاقات الدولية والعمل على تنفيذ الالتزامات التي توصلت إليها الدول في الاتفاق النووي".

وتابع: "إن عزم الحكومة الروسية على مواصلة التعاون المشترك في الحرب ضد الإرهاب سيبقى مستمرًا حتى يتم تحقيق الاستقرار والأمن الكامل في سوريا ".

ووصل لافرنتيف، اليوم، للقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين، وبحث الملف السوري، بحسب ما أفادت به السفارة الروسية في طهران لوكالة "سبوتنيك".