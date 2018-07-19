السفير الروسي في واشنطن: لم يسمحوا لي بدخول المجمع الدبلوماسي الروسي

أعلن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أنه لم يُسمح له بدخول المجمع الدبلوماسي الروسي الذي وضعت الولايات المتحدة يدها عليه، وأن الحوار يسير بشكل سيء.

وأجاب السفير عن سؤال حول الحوار بشأن المجمع الدبلوماسي قائلا: "سيء".

وقال أنتونوف للصحفيين قبل اجتماع السفراء: "قاتلنا وسنقاتل…ولم يسمحوا لي بدخول المجمع، حتى فقط لرؤيته".

Посол России в США — популярный гость предстоящей встречи Путина с дипломатами pic.twitter.com/tRNcdatPzD — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 19, 2018

وقال مازحا لم يسمحوا لي أن أتفقد ما إذا كانت الكراسي والثريات ما زالت في مكانها".

ووفقا له، فإن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يثير مسألة الوصول إلى المجمع الدبلوماسي "بقوة وحزم".