بسبب إيران... انتقاد روسي لقرار اليابان

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الخميس، أن نية اليابان التخلي عن واردات النفط من إيران أمر مؤسف، وربما كان نتيجة لتخويف الولايات المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. وقال أوليانوف للصحفيين: "أما بالنسبة للقرار الذي اتخذته اليابان، فهو مؤسف. كما فهمت فهو قرار قسري، لأن الولايات المتحدة ترهب علنا وسط الأعمال التجارية الدولي، وتهدده بعواقب اقتصادية خطيرة، وليست لدى الجميع الإرادة السياسية لمقاومتها".

© REUTERS / وفد أمريكي يبحث مع مسؤولين أتراك العقوبات على إيران

وكانت صحيفة "نيكاي"، الاقتصادية اليابانية ذكرت اليوم الخميس، أن شركات النفط اليابانية تدرس إمكانية رفض شراء النفط الإيراني.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال، في تصريحات سابقة، إن منع إيران من تصدير نفطها، يعني أن لا أحد بالمنطقة سيتمكن من تصدير نفطه.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تمارس ضغوط كبيرة وبالأخص على حلفائها لمنع استيرادا النفط الإيراني كجزء من العقوبات على إيران، وصرحت واشنطن في وقت سابق، أنها ستفرض عقوبات على جميع الدول والشركات التي ستستورد النفط الإيراني ولكنها تراجعت بعد ذلك بتخفيف حدة التهديدات.

وأعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن برنامج إيران النووي، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران عام 2015.

وأكد الرئيس الأمريكي استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال مع إيران.