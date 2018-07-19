الرئيسة الكرواتية تصف الألبان بـ"إخوة السلاح"

أعلنت الرئيسة الكرواتية، كوليندا غرابار- كيتاروفيتش، اليوم الخميس، خلال زيارة لها إلى ألبانيا، أن الألبان هم "إخوة السلاح" للكروات منذ صراعات التسعينيات في يوغوسلافيا السابقة.

بلغراد — سبوتنيك. نقل التلفزيون الوطني "اتش أر تي" بيانا لرئيسة الدولة جاء فيه: "ألبانيا كانت صديقتنا عندما كنا بالحاجة… كنا حرفياً أشقاء في السلاح حتى قبل الانضمام إلى "الناتو" في عام 2009. لقد ضحى العديد من الألبان بحياتهم من أجل كرواتيا، وصدقوني — لن تنسى كرواتيا ذلك".

© Sputnik . Алексей Дружинин الرئيسة الكرواتية تصل سوتشي على متن طائرة مع المشجعين

وجاء كذلك في بيان إدارة الرئيسة أن: "من أصل 18 ألف ألباني عاشوا في كرواتيا في عام 1990، أصبح 2500 منهم متطوعين في الحرب المحلية (الاسم الكرواتي للصراع مع الجيش الشعبي اليوغوسلافي والتشكيلات الصربية في الفترة 1991-1995.) ولسوء الحظ، قتل 87 منهم، وتعرض 386 منهم لجروح خطيرة، ومازال هناك 37 مفقودا".

هذا وتقوم الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار- كيتاروفيتش، بزيارة إلى تيرانا تستغرق يومين. حيث عقدت يوم أمس الأربعاء، اجتماعا مع الرئيس الألباني إيليرا ميتا، وتحدثت اليوم الخميس، أمام برلمان البلاد. وخلال كلا الحدثين، أعربت الرئيسة الكرواتية عن دعمها للاندماج الأوروبي لتيرانا والامتنان للأقليات القومية الألبانية في كرواتيا.

هذا وقامت الرئيسة الكرواتية اليوم الخميس، بإثارة موضوع المواجهة المشتركة مع الصرب في البرلمان الألباني.

والجدير بالذكر انه في الفترة من عام 1991 إلى عام 1995، جرى عدد من الصراعات العرقية والدينية الدموية على أراضي يوغوسلافيا، ما أدى إلى تفكك البلاد. وكان أساس الحروب اليوغوسلافية نشوء صراعات مسلحة بين الصرب من جهة والكروات والبوسنيين والألبانيين من جهة أخرى، باستثناء النزاع الكرواتي — البوسني في البوسنة والهرسك.