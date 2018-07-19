وصول الفرق الروسية إلى الصين للمشاركة في مسابقات الألعاب العسكرية الدولية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن جميع الفرق الروسية المشاركة في مسابقات الألعاب العسكرية الدولية 2018 وصلت إلى الصين.

موسكو — سبوتنيك. صرح المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية للصحفيين: "وصلت جميع الفرق الروسية [للمشاركة] با لألعاب العسكرية الدولية في عام 2018 إلى ميدان كورلا في شمال غربي الصين، والجانب الصيني مستعد لإجراء ثلاث مسابقات في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم".

وستجري في ميدان كورلا ثلاث مسابقات، "الطريق الأمن" و "السماء الصافية" و "هجوم الجنرال سوفوروف" ويتنافس فيها 28 فريقا من 14 دولة — أرمينيا بيلاروس فنزويلا مصر زيمبابوي، إيران، كازاخستان، الصين، روسيا، أوزبكستان، باكستان، صربيا، السودان، وجنوب أفريقيا.

ويشار إلى أن الفريق الروسي المشارك في مسابقتي "هجوم الجنرال سوفوروف" وبياتلون الدبابات، هو الوحيد الذي وصل مع تقنياته ومعداته.