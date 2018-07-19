جنرال أمريكي: لا تغيرات كبيرة متوقعة على استراتيجية حرب أفغانستان

قال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، إنه من المستبعد إدخال تغيرات كبيرة على الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة نتيجة عملية تقييم مستمرة للحرب في أفغانستان.

وكان تقرير لـ"رويترز" قد ذكر في العاشر من يوليو/ تموز أن الولايات المتحدة تستعد لإجراء مراجعة للاستراتيجية بعد عام من موافقة الرئيس دونالد ترامب على مضض على تمديد المشاركة الأمريكية في الصراع.

ووصف فوتيل ، الذي يشرف على القوات الأمريكية في المنطقة، العملية اليوم بأنها تقييم اعتيادي أكثر منه مراجعة شاملة وأشار إلى أنه يتوقع أن تؤكد تحقيق تقدم، وإن كان بشكل متفاوت، في الحرب الدائرة منذ نحو 17 عاما.

وقال فوتيل في مؤتمر صحفي "لا أتصور شيئا… يؤدي على الأرجح إلى تغير كبير في الاستراتيجية الإجمالية، التي أعتقد أنها تحقق تقدما".

وقال مسؤولون إن ترامب أظهر دلالات على شعوره بخيبة الأمل بشأن عدم إحراز تقدم منذ إعلانه عن استراتيجية في أغسطس/ آب الماضي تقضى بإرسال مستشارين عسكريين ومدربين وقوات خاصة أمريكية وزيادة الدعم الجوي لقوات الأمن الأفغانية بشكل مفتوح. وكان الهدف حمل مقاتلي "طالبان" على بدء محادثات سلام مع حكومة كابول.

وكان ترامب معترضا على البقاء في أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة لكن مستشاريه أقنعوه بالاستمرار. وأجاز ترامب العام الماضي إرسال 3000 جندي أمريكي إضافيين ليصل إجمالي عدد القوات الأمريكية هناك إلى نحو 15 ألف جندي.