شكوك في كوريا الجنوبية بعد مزاعم العثور على حطام "سفينة الكنز" (فيديو)

وكانت شركة "شينيل جروب"، التي تأسست الشهر الماضي، قالت يوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز الجاري، إنها عثرت على حطام "دميتري دونسكوي"، وهي سفينة حربية روسية مصفحة بنيت في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وغرقت عام 1905، بعد أن قاتلت سفنا حربية يابانية، بحسب "رويترز".

وقالت الشركة إن السفينة تحوي ذهبا بقيمة 150 تريليون وون (130 مليار دولار)، وأنها ستقدم الأسبوع المقبل أدلة تدعم ما تقوله، وذكرت في بيان أنها "الجهة الوحيدة في العالم" التي اكتشفت السفينة.

وجاء البيان مصحوبا بصور ومقطع فيديو لحطام، بما في ذلك جزء بدا أنه يظهر اسم السفينة، وقالت الشركة إن فريق البحث ضم خبراء من بريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية.

وقال باك سونج-جين، المتحدث باسم الشركة لـ"رويترز": "نعتقد بوجود صناديق ذهب، هذا مثبت تاريخيا".

لكن الإعلان قوبل بالشك من جانب معهد كوريا لعلوم وتكنولوجيا المحيطات، الذي تديره الحكومة، والذي أبلغ وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأنه عثر على الحطام عام 2003.

ولم يرد المعهد على طلب للتعقيب، لكن موقعه الإلكتروني يعرض صورا يعود تاريخها لعام 2007، ويقول إنها لحطام السفينة إلى جانب خرائط للمكان بشكل عام.

وقالت وسائل إعلام كورية جنوبية إن شركة إنشاءات كورية جنوبية تحدثت أيضا عن أنها أول من اكتشف السفينة الحربية الروسية.

وأبدى أكاديميون شكوكا حيال تقارير سابقة عن كنز ضخم في السفينة، كما حذر مراقبون ماليون كوريون جنوبيون من الاستثمار في مغامرات البحث عن الكنوز.