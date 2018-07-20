الجنود الأمريكيون يستخدمون كلاشنيكوف... وعسكري سابق يصف البنادق الأمريكية بالقمامة

ذكر موقع Russia-insider أن أسلحة الجيش الأمريكي أقل شأنا من الأسلحة المنتجة في روسيا. واكتسبت ملاحظة عسكري أمريكي سابق على مواقع التواصل الاجتماعي شعبية كبيرة حيث كتب جيكوب درييزين أن الأسلحة الأمريكية خسرت أمام الروسية عدة مرات منذ عام 2015.

وكتب العسكري الأمريكي السابق: "أسلحة الولايات المتحدة قمامة بالمقارنة مع الروسية. عسكريونا يأخذون كلاشنيكوف ويقاتلون باستخدامها".

وأشار أيضا إلى أن البندقية الأمريكية "مجرد نفايات". فهي تتعطل من أي حبة رمل تدخل جوفها.

ووفقا للموقع، فإن درييزين يعلم ما يقول لأن لديه خبرة في الجيش والخدمة المدنية والكونغرس.