الجيش الإسرائيلي يشن غارات على 8 مواقع في غزة

صرح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن طائرات ودبابات الجيش الإسرائيلي أغارت على 8 أهداف "إرهابية" تابعة لحركة "حماس".

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي أغار على 8 أهداف "إرهابية" تابعة لحركة "حماس" جنوبي قطاع غزة، في وقت ألقيت خلال هذه العمليات عبوات ناسفة.

#عاجل أغارت طائرات ودبابات #جيش_الدفاع على ٨ أهداف إرهابية تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية في قطاع #غزة.

جاءت الغارات ردًّا على تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار خلال أعمال الشغب العنيفة في جنوب قطاع غزة. يذكر انه خلال تلك الاعمال ألقيت عدة عبوات ناسفة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2018

أكد الموقع الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم، الجمعة، أن الجدار الفاصل بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، يشهد حالة من التصعيد، مع سقوط ثلاثة من الفلسطينيين قتلى، وإصابة آخرين.

وذكر الموقع الإخباري العبري أن الجدار الفاصل شهد حالة من تبادل إطلاق النيران بالقرب من جنوب قطاع غزة، مع إطلاق الجيش الإسرائيلي لنيران مدفعية دبابات وسط القطاع، ليسقط معه قتلى وجرحى فلسطينيين.