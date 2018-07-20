بالون هيليوم حارق يصل إلى القدس

كتب الموقع الإخباري الإسرائيلي "jdn"، مساء اليوم الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية توجهت لأحد المنازل في جنوب القدس، بعد اكتشاف بالون هيليوم حارق يحمل عبوة ناسفة.

© REUTERS / Ahmed Jadallah في حدث نادر... بالون هيليوم يحمل عبوة ناسفة على مستوطنات غزة

وأكد الموقع الإخباري العبري أن أحد سكان المناطق المحيطة بمدينة القدس أطلق البالون، دون تحديد وجهته، وحمل عليه عبوة ناسفة، وبأن الشرطة الإسرائيلية تعكف، في الوقت الراهن، على تحليل العبوة، ومحاولة معرفة مصدر إطلاق البالون الحارق.

يذكر أنه بمناسبة مرور مائة يوم على انطلاق الاختراع الفلسطيني، الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في الخامس من الشهر الجاري، أن أكثر من 20 حريقا يوميا يندلع بسبب هذه الاختراعات، التي تقلق مضاجع إسرائيل.

وكتبت الصحيفة أن تلك الاختراعات الفلسطينية دمرت مساحات واسعة من الأراضي والغابات والمحميات الطبيعية، ووصل عدد الحرائق إلى أكثر من 600 حريقا منذ ذلك التاريخ، والمحصول الرئيس المدمر هو القمح، مع تدمير أكثر من 6000 دونم من الأراضي الزراعية، مقابل 30 ألفا من الدونمات الأخرى في الأراضي المفتوحة.