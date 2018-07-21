وزير الخزانة الأمريكية: روسال الروسية تقدمت باقتراح قد يسمح برفع العقوبات عنها

كشف وزير الخزانة الأمريكية، ميونشين، أمس الجمعة 20 يوليو/تموز، أن العملاق الألومنيوم الروسي "روسال"، تقدمت باقتراح قد يسمح بموجبه رفع العقوبات عن الشركة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ميونشين في تصريح لـ"رويترز"، "الشركة الروسية روسال تقدمت للخزانة بخطة من شأنها أن ترفع العقوبات عنها"، لافتاً أن "الهدف هو إبقاء روسال حيوية تجارياً إذا وجد حل مقبول".

© AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS روسيا تنسحب من قائمة أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية

وأعلنت السلطات الأمريكية، في بداية نيسان/أبريل الفائت، فرض عقوبات جديدة على روسيا. وتم إدراج أسماء بعض كبار رجال الأعمال الروس والشركات المرؤوسة لهم في قائمة الشخصيات والشركات التي تم فرض العقوبات ضدها. وعلى وجه الخصوص، أوليغ ديريباسكا وشركات "إي.إن غروب" و"غاز غروب" و"بازوفي إيليمينت" و"روسال" المرؤوسة له وكذلك فيكتور فيكسيلبيرغ وشركة "رينوفا " الخاصة به، بالإضافة إلى سليمان كريموف وكيريل شمالوف ورئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، ورئيس مصرف التجارة الخارجية"، أليكسي كوستين.